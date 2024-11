Kita in Ortrand ist die Drittbeste in ganz Deutschland

Die Kita Regenbogen in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) ist beim Deutschen Kita-Preis auf dem dritten Platz gelandet. Am Donnerstagabend wurden die Preise in Berlin vergeben. Für den dritten Platz erhält die Ortrander Kita ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Donnerstag mitteilte, sei die Jury vor allem davon überzeugt worden, wie die Kita den Sozialraum mitgestalte. Die Kita arbeite beispielsweise eng mit der nahegelegenen Grundschule und mit Vereinen zusammen. Außerdem bemühe sich die Kita um einen Abbau von Barrieren und hole beispielsweise benötigte Therapieangebote für die Kinder direkt in die Einrichtung. Das ermögliche allen Kindern Teilhabe.

Der Kita-Preis wurde am Donnerstag zum bereits siebten Mal vergeben. Den ersten Platz in der Kategorie "Kita des Jahres" holte eine Einrichtung im sächsischen Rötha, den Zweiten eine Kita in Greiz in Thüringen.