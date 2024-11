Das Cottbuser Sportzentrum bekommt eine neue Trampolinhalle. Am Montag ist der symbolische erste Spatenstich für das Vorhaben gesetzt worden. Das teilte die Stadt Cottbus mit. Es handelt sich bei dem Neubau demnach um eine Spezial-Sporthalle für das olympische Trampolinturnen.

Das Trampolinturnen gehört zu den Sportarten, in denen sich Jugendliche an der Lausitzer Sportschule in Cottbus ausbilden lassen können. Mit Caio Lauxtermann trainiert zudem einer der beiden aktuellen Weltmeister im Synchron-Trampolinspringen in Cottbus.