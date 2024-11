In einigen Südbrandenburger Dörfern geht die Angst vor dem Wolf um. Immer näher kommen die Tiere, so scheint es. Der Leiter der Stabsstelle Wolfsmanagement ist davon nicht überrascht - der Wolf ist mittlerweile fast überall.

"Noch stehen einige Untersuchungen aus, jedoch gilt es als sicher, dass ein Wolf für die Risse verantwortlich ist", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Pfeiffer geht aktuell davon aus, das ein einzelnes, vermutlich noch junges Tier für die Risse verantwortlich ist.

Laut Pfeiffer sind die Tiere wegen der im Herbst und Winter früher einsetzenden Dunkelheit zeitiger als im Sommer unterwegs und würden deshalb häufiger gesehen. Wölfe würden sich üblicherweise in der Dunkelheit bewegen.

Ein weiterer Grund aus dem die Wölfe in das Cottbuser Stadtgebiet kommen, seien die Wildzäune, die die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verhindern sollen und die in Südbrandenburg kilometerlang verbaut worden sind. "Die Wölfe sind mehr oder weniger gezwungen", so Pfeiffer. Die Tiere könnten zwar springen, wollen es laut Pfeiffer aber nicht und nehmen deshalb lange Umwege in Kauf. Weil viele Routen der Tiere durch die Zäune abgeschnitten sind, würden sich die Tiere neue Wege suchen, die unter anderem in das Stadtgebiet von Cottbus führen.

Die Situation sei laut Pfeiffer aber nicht gefährlich. "Wenn sich Wölfe nähern, ist meist ein Hund im Spiel. Und Futter ist der Magnet", so der Wolfsbeauftragte. Dem Landesamt für Umwelt zufolge würden die jüngsten Vorfälle noch einem üblichen wolfstypischen Verhalten entsprechen, wie die Stadt mitteilt.

Der Tierpark habe bereits veranlasst, dass mögliche Schlupflöcher im Zaun ausgebessert werden, sodass Wölfe nicht mehr hindurch können.