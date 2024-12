Deutscher Wetterdienst - Berlin und Brandenburg erleben wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Mo 30.12.24 | 16:51 Uhr

dpa/Soeder Audio: rbb24 Inforadio | 30.12.2024 | Josefine Grützmacher | Bild: dpa/Soeder

Wärmerekorde für Berlin und Brandenburg: So hoch wie 2024 war die Temperatur in beiden Ländern im Schnitt noch nie seit Start der Messungen. Der Deutsche Wetterdienst sieht darin ein deutliches Zeichen für den beschleunigten Klimawandel.

Das Jahr 2024 war in Berlin und Brandenburg das wärmste seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Wie aus einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag hervorgeht, lag die Durchschnittstemperatur in Berlin bei 11,9 Grad Celsius und damit 2,8 Grad über dem langjährigen Mittel der Referenzperiode von 1961 bis 1990. In Brandenburg betrug der Wert 11,4 Grad - 2,7 Grad über dem langjährigen Mittel.

Rekord aus 2019 gebrochen

Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 übertroffen. Damals lag die Durchschnittstemperatur in der Region Berlin-Brandenburg bei 11,1 Grad. Getrennte Angaben für 2019 für beide Bundesländer liegen nicht vor. 2024 zeichnete sich laut DWD-Bilanz in beiden Ländern durch einen milden Winter, ein warmes Frühjahr und eine außergewöhnliche Hitzewelle im September aus. In Berlin-Tempelhof wurden Spitzenwerte von 34,4 Grad erreicht, in Doberlug-Kirchhain in Brandenburg sogar 35,2 Grad.

Mehr Niederschlag als üblich

Neben den hohen Temperaturen war 2024 dem DWD zufolge auch ein vergleichsweise nasses Jahr - gemessen an der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. In Berlin fielen 582 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – etwas mehr als der Referenzwert von 573 Litern. In Brandenburg lag die Regenmenge bei 600 Litern pro Quadratmeter und damit ebenfalls über dem Referenzwert von 557 Litern.



Nicht nur regional, auch bundesweit war 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,9 Grad wurde der Rekord aus dem Vorjahr um 0,3 Grad übertroffen. Der DWD sieht in diesen Werten einen klaren Hinweis auf den beschleunigten Klimawandel. Der Vergleich aktueller mit vieljährigen Werten ermöglicht nach Angaben des DWD eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels.