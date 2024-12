Ein Jahresende in Grautönen

Viel zu sehen gibt es zum Jahresende draußen nicht, zumindest über die eigene Hand vor dem Gesicht hinaus. Berlin und Brandenburg ist in dichten Nebel gehüllt. Eintöniges Grau statt Weiß überwiegt.

Abgesehen von Südbrandenburg, wo sich auch tagsüber die Sonne zeigte, ist es in der Nacht in der Region weiterhin neblig. Bei minus ein bis minus sechs Grad Celsius kann es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich bis in die Morgenstunden glatt werden.

Am Sonntag löst sich der Nebel vielerorts auf, die Sonne scheint aber nur kurz. Denn mittags zieht der Nebel von Norden wieder auf und erreicht am Abend die Niederlausitz. Örtlich erwartet der Wetterdienst am Sonntag Sprühregen bei ein bis vier Grad.