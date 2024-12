Mit einer "Christmas Biketour" durch Berlin haben Motorradfahrer am Samstag Spenden gesamelt und Geschenke in sozialen Einrichtungen verteilt. Die Biker waren unter anderem als Weihnachtsmänner, Engel und Rentiere verkleidet.

Die Geschenke gingen direkt an die Bedürftigen, wie der Verein Santa Claus on Road, der die vorweihnachtliche Tour organisiert, mitteilte. In diesem Jahr fuhren die Biker den Kinderbauernhof Ufa-Fabrik und die Notübernachtung Franklinstraße an.

Nach eigenen Angaben wollten die Initiatoren mit ihrer Aktion auf die Sparpolitik der vergangenen Jahre aufmerksam machen, weswegen immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen seien.