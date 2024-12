In der Silvester -Nacht vor zwei Jahren wurden in Berlin Rettungskräfte regelrecht angegriffen - mit Böllern, Raketen und Schreckschusswaffen. Laut Polizei wurden damals 15 Feuerwehrleute verletzt. Die meisten der 44 Tatverdächtigen waren noch minderjährig, mehr als die Hälfte hatte einen Migrationshintergrund.

Das Projekt spricht gezielt Jugendliche in den fünf Stadtteilen an. Auf teils öffentlichen Plätzen, in Sporthallen und in den Jugendeinrichtungen von Outreach gibt es Angebote wie Fußballturniere, gemeinsame Kochveranstaltungen, Workshops und moderierte Gesprächsrunden.

"Die Silvesternacht 2022/23 habe ich nicht vergessen. Auch wenn mir nichts passiert ist. Man hat sich ja auch Sorgen um die Kollegen gemacht. Das ist jetzt die Nacht geworden, die viele mit Ausschreitungen an Silvester in Verbindung bringen.

Diese Nacht hat den Impuls gegeben für unser Projekt. Unser großer Auftakt in Schöneberg war ein gemeinsames Fußballturnier mit Jugendlichen. Da hat auch der Bezirksbürgermeister [Jörn Oltmann (Grüne); Anm. d. Red.] mitgespielt. Seitdem haben wir Workshops veranstaltet, wo wir erklären, was wir eigentlich so machen. Wir haben die Kinder und Jugendlichen zu uns auf die Wache geholt; mit ihnen gegessen, ihnen die Autos gezeigt, sie durften sich unsere Einsatzkleidung anziehen. Dieses Jahr hatten wir ein Kiezfest bei uns auf der Wache, das kam auch sehr gut an. Wir versuchen wirklich, direkt in den Austausch zu gehen.