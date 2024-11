Im US-Bundesstaat Florida gibt es juristische Auseinandersetzungen um ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige, in Frankreich dürfen Kinder bis 15 Jahren nur mit Elternzustimmung Social Media nutzen. Nun hat das australische Parlament die wohl bisher weitreichendste Regelung beschlossen: Im kommenden Jahr ist es Social-Media-Plattformen in Australien verboten, dass Menschen unter 16 sich bei ihnen anmelden können - etwa bei Snapchat, TikTok oder Instagram.

Guido Bröckling: Zunächst einmal ist es gut, dass Australien ein Verbot ausgesprochen hat, bei dem sie die Anbieter in die Verantwortung nehmen. Problematisch ist: Wenn Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren von Social-Media-Angeboten ferngehalten werden und dann auf einmal dort auftauchen, dann sind sie nicht darauf vorbereitet. Wenn wir Online-Räume - also Social Media - mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam begehen wollen und wenn wir sie stärken wollen, dass sie auch mit Risiken umgehen können, dann brauchen wir diesen Raum auch und dann muss es auch einen Zugang geben.

rbb|24: Herr Bröckling, was halten Sie von den Regelungen, wie sie jetzt in Australien eingeführt werden?

Das Problem bei der Verbotsdebatte ist: Die Kommunikationsrisiken haben wir ja auch in Messengern und die sind bei dem australischen Gesetz ausgenommen. Wenn im Messenger 400 Leute in einer Gruppe sind, kann es da ebenso zu Gefährdungen wie Cybermobbing oder sexueller Anbahnung kommen.

Selbst wenn ihnen der Zugang zu bestimmten Plattformen verwehrt wird, suchen sich Jugendliche andere Räume, in denen sie online kommunizieren, in denen sie in Communitys sind und das ist auch gut so.

Natürlich finden Jugendliche immer einen Weg. Das Gute an der australischen Regelung ist das In-die-Verantwortung-nehmen der Anbieter. Es geht nicht darum, Kinder und Jugendliche zu verurteilen, die auf eine Plattform kommen. Die Maßnahmen müssen so sein, dass sie dort nicht auf gefährdende Inhalte stoßen.

Dr. Guido Bröckling ist Medienkulturwissenschaftler und Medienpädagoge und leitet seit 2017 das Büro Berlin des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis . Er beschäftigt sich mit medienpädagogischen Fragestellungen an der Schnittstelle zwischen politischer Bildung, kultureller Bildung und Medienbildung sowie Fragen der sozialen Gerechtigkeit in Bildungskontexten.

Eltern haben die Verantwortung, mit ihren Kindern über Sozialverhalten zu sprechen. Letztlich geht es um Respekt, um Werte, darum, wie Kinder und Jugendliche miteinander umgehen und das spiegelt sich in Online-Welten wider. Und in Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen liegt die Verantwortung darauf, dass wir kooperativ versuchen, Kinder auf diese Welt online vorzubereiten und das möglichst früh. Dafür braucht es mehr Medienkompetenzförderung.

In Sachen Social Media gibt es vier zentrale Player: die Eltern, die Schule, die Betreiber und den Staat. In welcher Verantwortung sehen Sie denn die jeweils?

Die Maßnahmen zur Altersbeschränkung sind nicht sonderlich strikt. Das heißt, jedes Kind hat letztlich die Möglichkeit, sich anzumelden. Für den Anbieter hat das keine Konsequenzen. Das ist ein Riesenproblem. In Australien hingegen werden die Anbieter in die Verantwortung genommen.

In Deutschland gilt eine Altersgrenze von 13 beziehungsweise 16 Jahren für Social-Media-Plattformen. Was halten Sie von diesen Zugangsbeschränkungen?

Mit so einer starren Altersgrenze von 16 Jahren wie jetzt in Australien ist es also nicht getan?

Dazu kommen drittens Verhaltens-Risiken wie Cyber-Mobbing, Hatespeech, sexualisierte Selbstdarstellung oder Radikalisierung, aber auch problematische Rollenbilder, Teilnahme an gefährlichen Challenges und so weiter.

Zweitens gibt es Kontakt-Risiken , also: sexuelle Belästigung, Anbahnung sexuellen Missbrauchs, also Cyber-Grooming oder Erpressung mit sexuellen Bildern. Das hat durch künstliche Intelligenz eine neue Dimension bekommen. Wir haben bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel zunehmend damit zu tun, dass dort Gesichter auf Bilder nackter Körper montiert werden und sich Jugendliche damit untereinander erpressen.

Grob kann man die Risiken in vier Gruppen einteilen: Erstens die Inhalts-Risiken , also die Konfrontation mit entwicklungsbeeinträchtigenden oder jugendgefährdenden Inhalten, wie etwa pornografische, gewalthaltige oder extremistische Bilder oder Videos. Solche Inhalte werden in der Regel ungeprüft hochgeladen und die Anbietenden kommen nicht hinterher, sie zu sperren.

Wir wissen beispielsweise aus Interviews mit depressiven Jugendlichen, dass sie in Online-Games und Chats andere Betroffene finden und sich intensiv über Erfahrungen austauschen. Und da man im Netz auch selbst Content erstellen kann, besteht besonders für Jugendliche aus marginalisierten Gruppen die Möglichkeit, sichtbarer zu werden. Zudem bietet Social Media Kindern und Jugendlichen die Chance, ihre Perspektiven in der Gesellschaft deutlich zu machen und Dinge einzufordern. Zu guter Letzt hat Social Media einfach einen Wahnsinns-Unterhaltungsfaktor.

Für Berlin und Brandenburg runtergebrochen: An welchen Stellschrauben müsste man drehen, damit Jugendliche Social Media besser und gesünder nutzen können?

Es braucht viel mehr Bildungsangebote zur Förderung von kritischer Medienkompetenz, also zur Sensibilisierung für potenzielle Gefährdungen, antidemokratische Inhalte oder Hass im Netz. Wir wissen, wo wir gerade gesellschaftlich stehen, wir haben Entwicklungen, insbesondere in Brandenburg, die beunruhigend sind, auch was den Umgang mit antidemokratischem Social-Media-Content angeht. Wir müssen politische Medienbildung stärker fördern, an die Schulen bringen, in außerschulische Einrichtungen, in Bibliotheken, in Jugendeinrichtungen.

In Berlin stehen gerade Haushaltskürzungen an. Wie wirkt sich das aus?

Als JFF [jff.de], also als Institution, die viel mit Jugendeinrichtungen und Schulen arbeitet, merken wir die drohenden Kürzungen natürlich. Im Kulturbereich gibt es in Berlin ja gerade einen großen Aufschrei über die Einsparungen - glücklicherweise. Es wird nächste Woche auch Protestaktionen im Bereich der Jugendarbeit geben.

Am 4.12. machen unterschiedlichste Einrichtungen aus der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und kulturellen Bildung in Neukölln beispielsweise dezentrale Protestaktionen, um auf die Missstände hinzuweisen. Und am 5.12. findet eine zentrale Demo vor dem Abgeordnetenhaus statt. Insbesondere arbeiten wir in Berlin sehr stark mit queeren Jugendlichen und marginalisierten Gruppen in dieser Gesellschaft. Da wird die Förderung voraussichtlich massiv eingeschränkt, was uns sehr erschrocken und überrascht hat.

Auf Bundesebene ist es noch gravierender, weil auch Förderungen der Demokratiebildung, die ja mit Medienpädagogik sehr eng zusammenhängt, eingeschränkt werden. Da geht es um große Bildungsprogramme, wo unklar ist, ob sie überhaupt kommen, weil man noch nicht weiß, wann ein Haushalt steht und wie er dann aussieht.