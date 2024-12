Reinigung am Neujahrstag - So will die BSR die Berliner Straßen vom Silvestermüll befreien

Mo 30.12.24 | 13:08 Uhr



Für die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigung steht zum Jahreswechsel viel Arbeit an - zuletzt war der Umfang des Silvestermülls jährlich gewachsen. Feiernde können aber auch selbst schon nach der Knallerei Müll entsorgen.



Rund 500 Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) sollen am 1. Januar 2025 die Hauptstadt nach Silvester wieder aufräumen. Für den Spezialeinsatz stehen etwa 180 Fahrzeuge wie Kehrmaschinen und Sammeltransporter bereit, wie die BSR mitteilte. Auch Ladekran-Lastwagen sollen im Einsatz sein.



Die Aufräumarbeiten sind vor allem an stark besuchten Orten der Stadt geplant wie Kurfürstendamm, Schönhauser Allee und Hermannplatz. Damit der Neujahrslauf problemlos über die Bühne gehen kann, wird morgens auch direkt auf der Straße Unter den Linden gekehrt.



Pyro-Batterien zu groß für Kehrmaschinen

Wer den Reinigungskräften der BSR entgegenkommen will, kann seine Feuerwerksbatterien nach Abschuss entsorgen. Die sind zu groß für die Saugschächte der Kehrmaschinen der Stadtreinigung und müssen mühsam per Hand ein­gesam­melt werden. Auch leere Flaschen sollten bereits entsorgt werden (Glascontainer) - zerbrochene Flaschen bergen zudem ein Verletzungsrisiko für Menschen und Tiere. Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller müssen im Restmüll entsorgt werden. Auch Pappröhren, die in Feuerwerkskörpern verarbeitet wurden oder gezündete Mehrschussbatterien aus Pappe gehören zwingend in die graue Tonne. Denn nach dem Abfeuern sind diese mit chemischen Rückständen verschmutzt und können nicht mehr über das Altpapier verwertet werden. Feuerwerkskörper aller Art müssen unbedingt erst abkühlen, damit sich der Abfall in der Tonne nicht entzündet. Plastikverpackungen müssen über die Gelbe Tonne entsorgt werden, Verpackungen aus Pappe gehören ins Altpapier.

Berliner Stadtreinigung sammelt jährlich mehr Silvestermüll ein

Dazu zählt etwa die Straße Unter den Linden, wo der Neujahrslauf geplant ist sowie der Bereich der Silvesterparty am Brandenburger Tor. Für die eigentliche Partyfläche ist allerdings der Veranstalter zuständig, wie die BSR betonte. Am 2. Januar werde dann das übrige Stadtgebiet im Rahmen der regulären Stadtreinigung vom Silvesterabfall befreit, hieß es. Am Neujahrstag 2024 sammelte die BSR nach eigenen Angaben rund 620 Kubikmeter Müll ein - etwa 100 Kubikmeter mehr als im Vorjahr. An den Neujahrstagen 2022 und 2021 waren es jeweils nur rund 130 Kubikmeter, was der Corona-Pandemie und der geltenden Beschränkungen geschuldet war. In Vor-Corona-Zeiten lag die Menge Müll laut BSR allerdings auch deutlich unter der in den beiden vergangenen Jahren (2020: 400 Kubikmeter; 2019: 350 Kubikmeter).

Weihnachtsbäume in Berlin holt die BSR ab 8. Januar ab

Mit dem Jahreswechsel rückt auch auch die Entsorgung von Weihnachtsbäumen näher. Vor der Entsorgung müssen sie aber restlos abgeschmückt sein. Nur so können die Bäume anschließend weiterverarbeitet und weiterverwendet werden, beispielsweise als Kompost oder Feuerungsmaterial für die Strom- und Wärmeversorgung. Sie werden nicht an Zoo-Tiere verfüttert. Diese bekommen in Berlin nur die unverkauften unbehandelten Weihnachtsbäume. In vielen Kommunen werden die Bäume an ausgewiesenen Sammelplätzen, am Grundstücks- oder Straßenrand oder neben der Biotonne von den kommunalen Entsorgern abgeholt. Auskunft über die genauen Bestimmungen der Weihnachtsbaumentsorgung geben die kommunalen Abfallentsorger vor Ort. Wer einen Kompost hat, kann den Weihnachtsbaum auch dort entsorgen.



In Berlin holt die BSR die Weihnachtsbäume zwischen dem 8. und 21. Januar mit je zwei Terminen pro Stadtteil ab.

Sendung: rbb24 Inforadio, 1.1.2025, 8 Uhr