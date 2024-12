Sechs Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Hakenfelde

Sechs Menschen sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Hakenfelde ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, haben in der Nacht zu Sonntag im Hausflur im Erdgeschoss ein Kinderwagen und Müll beziehungsweise Unrat gebrannt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Mehrere Bewohner sind auf dem Weg nach draußen durch das verrauchte Treppenhaus gelaufen. Rettungskräfte haben demnach 15 von ihnen untersucht, drei Erwachsene und drei Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht.