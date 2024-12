Ein Mann hat am Sonntagmorgen in Berlin-Wilmersdorf eine Schussverletzung erlitten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Anwohnende die Beamten gerufen, da sie gegen 8:30 Uhr am Sonntagmorgen Schreie aus einer Bar in der Duisburger Straße gehört hatten. Als die Polizisten dort eintrafen, fanden sie den 27-Jährigen mit einer Schussverletzung am Rumpf, wie es weiter hieß. Er befand sich demnach alleine in der Bar.

Einsatzkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde.