Die Arbeiten am Neubau der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte haben am Mittwoch begonnen. Die neue Brücke soll bis spätestens 2029 errichtet werden. Das Projekt werde die Verkehrsinfrastruktur Berlins nachhaltig verbessern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen, hieß es von der zuständigen Senatsverwaltung für Verkehr.

Bereits seit dem Sommer ist der Verkehr an der Mühlendammbrücke durch die Vorbereitung der Bauarbeiten eingeschränkt. In einem ersten Bauschritt wurden die Leitungen in der Brücke in die Mitte verlegt. Nun soll der Überbau - also alles, was sichtbar ist an der Brücke - Stück für Stück zurückgebaut werden, anschließend werden die Fundamente instand gesetzt.