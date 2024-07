Autofahrer sollten ab Montag wenn möglich die Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte weiträumig umfahren. Im Zuge des Ersatzneubaus für die in die Jahre gekommene Brücke steht eine erste weitreichende Sperrung an: Ab Montag (15. Juli) wird der südöstliche Überbau, also die drei Fahrspuren der Brücke in Richtung Alexanderplatz, für den Fahrzeug- und Radverkehr gesperrt. Fußgänger können hier den Gehweg vorerst weiter nutzen.



Für den motorisierten Verkehr steht dann auf dem nordwestlichen Überbau der Brücke sowohl in Richtung Potsdamer Platz als auch in Richtung Alexanderplatz nur noch jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung, wie die Senatsverwaltung für Verkehr in dieser Woche angekündigt hat. Für den Radverkehr steht an dieser Stelle je Fahrtrichtung ebenfalls ein Fahrstreifen zur Verfügung.



Die Einschränkung auf jeweils nur einen Fahrstreifen wird voraussichtlich bis Mitte 2027 andauern, wie aus der Mitteilung der Senatsverwaltung weiter hervorgeht.