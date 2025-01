In mehreren Bezirken im Osten Berlins fehlen Ärzte. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch bekannt gaben, seien derzeit 118 Arztsitze in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Köpenick unbesetzt.

Zudem werden in den kommenden Jahren weitere Ärzte in den Ruhestand gehen - rund ein Drittel der Hausärzte in der Region seien das, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig steige der Bedarf an hausärztlicher Versorgung aufgrund einer alternden Bevölkerung. "Es gibt also nicht nur einen Arztmangel, sondern vor allem einen Arztzeitmangel", schreiben KV und DRK.