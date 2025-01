Der arabische Influencer, der in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat, hält den Vorfall für aus der Welt geräumt. "Wir haben das persönlich geklärt", sagte der Mann "Zeit Online" [Bezahlinhalt] über ein Gespräch mit dem Besitzer der Wohnung. "Von Araber zu Araber, von Angesicht zu Angesicht."

Entwarnung in Berlin-Schöneberg: Die Bauaufsicht hat das von einer Kugelbombe verwüstete Haus wieder freigegeben, die Mieterinnen und Mieter dürfen drei Tage nach Silvester wieder in ihre Wohnungen.

Der Influencer, der "Zeit Online" zufolge nach eigenen Angaben aus dem Westjordanland kommt, hat das Video inzwischen gelöscht. "Zeit Online" sagte er: "Ich wollte niemanden absichtlich verletzen." Was er getan habe, tue ihm sehr leid. Er wisse nicht, wie eine Rakete funktioniere.

Zugleich äußerte er Unverständnis für die Ermittlungen. "Was will die Polizei denn von mir? Denken die, ich bin ein Flüchtling?" Er sei als Tourist in Deutschland, sagte der Mann und kündigte an, wieder zurück in seine Heimat zu fliegen. Dies sei sein vorerst letzter Besuch in Deutschland gewesen. Er habe infolge der Aktion zahlreiche sehr negative Kommentare auf seinen Social-Media-Kanälen erhalten und bezeichnete diese als rassistisch.

Welche Konsequenzen dem Mann nun aufgrund der Aktion drohen und ob diese auch nach seiner Ausreise vollstreckt werden, ist derzeit unklar.