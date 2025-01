Am 10. Januar wurde in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche festgestellt. Seitdem wurde kein weiterer Fall bekannt - trotzdem sind die Auswirkungen in der Region noch zu spüren. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Geschlossen bleiben der Himalaya-Bereich, der Streichelzoo mit Teilen des Haustierareals sowie die drei Hauptwege zum Schloss, die an den Hirschgehegen entlangführen.

Der Tierpark liegt in der Zehn-Kilometer-Überwachungszone rund um den Betrieb in Hönow, in dem die Tierseuche ausbrach. Alle Testergebnisse von Proben in dem Tierpark seien aber negativ, hieß es.