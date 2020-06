"Länder und Kommunen stärken", so heißt das Kapitel in dem Papier der Großen Koalition, in dem die milliardenschweren Hilfen für Länder und Kommunen aufgeführt sind. Es wird zum Beispiel einen sogenannten kommunalen Solidarpakt 2020 geben. Damit sollen Ausfälle bei der Gewerbsteuer ausgeglichen werden.

Bund und Länder finanzieren je zur Hälfte einen pauschalierten Ausgleich in Höhe von insgesamt fast sechs Milliarden Euro. Manche Länder sind trotzdem enttäuscht - eine Altschuldenregelung hätte besser geholfen, finden sie.