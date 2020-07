An fast genau derselben Stelle gegenüber dem Bundeskanzleramt steht heute das Tipi. Seit März ist es ebenso geschlossen wie das Schwesternzelt Bar jeder Vernunft auf dem Parkdeck des Hauses der Berliner Festspiele. "Es ist kein Leben mehr in der Bude. Ein Theater ohne Theater ist eigentlich gar nichts" murrt Holger Klotzbach. Und das deprimiert den gewieften Kulturmanager schon. Gleichwohl betont er: "Wir sind alle aus hartem Holz geschnitzt und sind auch optimistisch."

Der umtriebige Kulturimpresario Holger Klotzbach ist so einiges gewohnt. Der heute 74-Jährige gehörte zum legendären Kabaretttrio Die 3 Tornados, er hat das gerade in die Corona-Pleite gerutschte Schwarze Café mitbegründet und er war dabei, als das Tempodrom in Tiergarten Gestalt annahm.

Tatsächlich geht Holger Klotzbach davon aus, dass sich der Betrieb spätestens Anfang 2021 wieder normalisiert. Er glaubt nicht an eine zweite Corona-Welle und hofft auf einen Impfstoff. Bis dahin gilt es durchzuhalten. Von den insgesamt 150 Mitarbeitern sind 110 in Kurzarbeit. Aus im Winter gebildeten Rücklagen haben die Bar- und Tipi-Betreiber das Not-Salär ihrer Angestellten aufgebessert.

Bei all den sich widersprechenden Bühnenabstands-Empfehlungen bleibt bei Kulturimpresario Klotzbach ein herber Beigeschmack. "Eigentlich müssten wir jetzt im Flieger spielen", sagt er. "Denn da können drei Leute problemlos nebeneinandersitzen und die Fluggesellschaften erzählen was von Luftdurchwirbelung mit Klimaanlagen."

Allen Ungereimtheiten in den disparaten Hygieneempfehlungen zum Trotz soll es Anfang September wieder losgehen mit großer Unterhaltungskunst, wenn auch im Corona-bedingt verkleinerten Maßstab. Im Tipi haben sich unter anderem die Kabarettistinnen Lisa Eckhart und Désirée Nick mit aktuellen Programmen angesagt. Star-Sängerin Katharine Mehrling will einen Tribut an Judy Garland sogar mit größerer Band wagen."Notfalls werden Plexiglastrennwände zwischen den Musikern eingezogen", ulkt Holger Klotzbach halb im Ernst.

In der Bar jeder Vernunft treten unter anderem Stammkünstler aus der Sparte Chanson wie Tim Fischer, Dominique Horwitz, Georgette Dee und Klaus Hoffmann an. Die brauchen für ihre Unterhaltungskunst eben nur einen Pianisten. Thomas Pigor hat ihn mit Benedikt Eichhhorn. Und Fernsehpreisträgerin Maren Kroymann, die auch wieder dabei sein wird, braucht für "In my Sixties" nicht unbedingt die ganz große Band.