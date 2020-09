Wie die Antwort der Verkehrsverwaltung zeigt, haben sich einige Bezirke in Berlin bisher nicht um eine Durchsetzung der Maskenpflicht im ÖPNV bemüht. Die Bezirksämter in Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg etwa führen demnach "keine eigenen Kontrollen" in Bussen und Bahnen durch.

Das Bezirksamt in Marzahn-Hellersdorf erklärt, man schicke Außendienstmitarbeiter los, die gemeinsam mit der Polizei Verbundskontrollen durchführten. "Wenn es die Kapazitäten ermöglichen, werden auch die öffentlichen Verkehrsmittel in die Kontrollen einbezogen", heißt es. Offen ist aber, wieviele Kontrollen die Beamten im ÖPNV bisher durchgeführt haben. Bislang seien in der Verfahrensbearbeitung des Ordnungsamtes jedenfalls "keine Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen eingegangen".

In Spandau hingegen sind in dem Zusammenhang bisher 40 Verfahren bearbeitet worden. Laut Bezirk wurden dabei Bußgelder in Höhe von 1.735 Euro verhängt, im Schnitt 43 Euro. Eine Auswertung, an welchen Bahnhöfen, Haltestellen oder in welchen Linien die meisten Verstöße registriert wurden, gibt es in der Antwort auf die Anfrage nicht.