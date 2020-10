Brandenburger Polizei darf Feiern in Wohnungen kontrollieren

Die Brandenburger Polizei darf nach eigenen Angaben auch in Privat-Wohnungen kontrollieren, ob zu viele Gäste an einer Feier teilnehmen. Ein Sprecher sagte dem rbb am Mittwoch, der Gastgeber müsse die Beamten hereinlassen.

Notfalls dürfte die Polizei die Tür aufbrechen. Dabei handelten die Beamten unter der Leitung von Ordnungs- und Gesundheitsämtern.

In brandenburgischen Risikogebieten sind derzeit nur noch private Treffen von maximal zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Das betrifft - neben Cottbus - seit Mittwoch auch den Landkreis Spree-Neiße.