Berlin hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag erstmals wieder die Marke von 100 überschritten. Damit rücken eine Rücknahme beschlossener Lockerungen und eine erneute Verschärfung des Lockdowns in der Hauptstadt näher.

In Berlin ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut deutlich angestiegen. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz für die Hauptstadt nach Angaben der Gesundheitsverwaltung zum ersten Mal seit Wochen wieder höher als 100 (101,3). Innerhalb eines Tages wurden in Berlin demnach 894 Neuinfektionen gemeldet, 18 Menschen starben mit oder an dem Virus.

Bleibt der Inzidenzwert über 100, müssen die Berlinerinnen und Berliner mit Verschärfungen der Corona-Maßnahmen rechnen. Bund und Länder hatten Anfang März eine sogenannte Notbremse vereinbart: "Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft (Notbremse)."

Die Berliner Corona-Ampel zeigt bei diesem Faktor entsprechend weiterhin Rot. Dagegen ist sie beim sogenannten R-Wert auf Grün gesprungen. Er gibt an, wie viele weitere Personen von einer infizierten Person durchschnittlich angesteckt werden. Nach dem aktuellen Lagebericht liegt der R-Wert nun bei 1,00, nach 1,07 am Tag zuvor. Er muss dauerhaft unter 1 liegen, damit die Pandemie ausgebremst wird.

Wenig Veränderung gab es mit Blick auf die Berliner Krankenhäuser: 16,5 Prozent der Intensivbetten sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 16,8 Prozent). Die Ampel steht hier auf Gelb. Mit den neu gemeldeten Fällen ist die Zahl der Infektionen in Berlin auf 137.932 gestiegen. Davon gelten 128.306 mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 2.985.

Auch in Brandenburg stieg 7-Tage-Inzidenz am Freitag landesweit wieder über 100 (100,7). Zugleich wurden mit 658 Neuinfektionen so viele gezählt wie seit dem 28. Januar (damals 649) nicht mehr. Auf den Brandenburger Intensivstationen bleibt die Lage derzeit noch stabil. Auch die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen hat sich in Brandenburg nicht signifikant erhöht.

Am Montag stehen neue Beratungen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Am Dienstag hat dann der Berliner Senat seine nächste reguläre Sitzung.