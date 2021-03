Bild: dpa/Christoph Soeder

Verteilung an Bedürftige - So läuft die Ausgabe kostenloser FFP2-Masken in Berlin

31.03.21 | 17:38 Uhr

In Berlin werden ab Donnerstag kostenlose FFP2-Masken an Berechtigte verteilt. Dazu gehören zum Beispiel Hartz IV-Empfänger oder Asylbewerber. Zuständig für die Verteilung sind die Bezirke - und die gehen dabei unterschiedliche Wege.

Die Berliner Bezirke verteilen ab Donnerstag kostenlose FFP2-Masken an Berechtigte. Seit Mittwoch müssen diese Masken in Berlin verpflichtend im ÖPNV und in Geschäften getragen werden. Als berechtigt gelten alle, die einen Anspruch auf einen Berlinpass haben, also Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) oder Sozialhilfe, sowie Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und von Wohngeld. Außerdem die Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft von leitungsempfangenden Personen. Darüber hinaus haben auch Empfängerinnen und Empfänger des Kinderzuschlags, von Bafög-Leistungen sowie von stationären Hilfen Anspruch. Als Nachweis gelten der Berlinpass oder ein aktueller Leistungsbescheid.

Charlottenburg-Wilmersdorf verteilt die Masken ab Donnerstag (1. April) im Eingangsbereich des Rathauses Charlottenburg und im Dienstgebäude am Hohenzollerndamm. Wie viele Masken der Bezirk am Donnerstagmorgen erhält, ist dem Bezirksamt noch nicht bekannt. Über Ostern sind die Ausgabestellen geschlossen.

Friedrichshain-Kreuzberg verteilt ab Donnerstag (1. April) die vom Senat zur Verfügung gestellten Masken. Die Ausgabe ist auf 5 Stück pro berechtigten Person beschränkt. Ausgabestellen sind: STZ Friedrichshain, Pauline-Staegemann-Str. 6 (Di, Mi und Fr 11 bis 13 Uhr)

Selbsthilfe-Treffpunkt, Boxhagener Str. 89 (Mi 15 bis 18 Uhr und Fr 10 bis 13 Uhr)

AWO Kiezcafe; Petersburger Str. 92 (Mo bis Fr von 11 bis 16 Uhr)

Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V., Urbanstr. 21 (Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr vor dem NHU)

MGH Gneisenaustraße, Gneisenaustr. 12 (Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr)

MGH Wassertor, Wassertorstr. 48 (Mo bis Fr von 13 bis 16 Uhr vor dem Mehrgenerationenhaus)

Kotti e.V., Oranienstraße 34 (Mo bis Do 10 bis 16.30 Uhr und Fr von 10 bis 13 Uhr)

AWO Begegnungszentrum, Adalbertstr. 23 a (Mo bis Fr von 9 bis 15 Uhr)

Kreuzberger Stadtteilzentrum, Lausitzer Str. 8 (Mo, Mi, Do und Fr von 12 bis 16 Uhr)

Inti Haus, Friedrichstr. 1 (Mo bis Fr von 11 bis 15 Uhr)

RuDi Kultur- und Nachbarschaftszentrum, Modersohnstr. 55 (Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr)

KPE – Kontaktstelle Pflegeengagement. Gryphiusstraße 16 (Di von 11 bis 14 Uhr)

Familienzentrum Menschenskinder, Fürstenwalder Straße 25/30 (Mo bis Fr von 10 bis 16 Uhr)

Nachbarschaftstreff der Volkssolidarität – WIR IM KIEZ, Koppenstraße 61 (Mo und Do von 13 bis 15 Uhr sowie Mi von 9 bis 11 Uhr) Obdachlose Menschen werden zusätzlich über Streetworker versorgt, sowie über Obdachloseneinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe beliefert.

Das Bezirksamt Lichtenberg verteilt am Freitag (2. April) und Sonnabend (03. April), jeweils ab 9 Uhr solange der Vorrat reicht (maximal aber bis 15 Uhr) FFP2-Masken. Folgende feste Standorte sind geplant: Linden-Center am Prerower Platz 1

U-Bahnhof Friedrichsfelde

Anton-Saefkow-Platz

Rewe-Markt in der Randowstraße 3

Netto-Filiale am Tierpark, Elfriede-Tygör-Straße 5

Bahnhof Wartenberg Außerdem können ab Dienstag (6. April) Berechtigte mit einem Nachweis ihre FFP2-Masken auch in den folgenden Lichtenberger Einrichtungen abholen: Begegnungsstätte RoBertO im Haus der Generationen, Paul-Junius-Str. 64A

iKARUS stadtteilzentrum, Wandlitzstraße 13

Verein für aktive Vielfalt e.V., Ribnitzer Straße 1b

Kiezspinne FAS e.V., Schulze-Boysen-Str. 38

In Neukölln beginnt die Ausgabe von kostenfreien FFP2-Masken am Dienstag (6. April). Insgesamt geht es um 130.000 Masken, die wie in der Vergangenheit an berechtigte Personen verteilt werden. Die Ausgabe findet an drei Standorten von Dienstag bis Freitag (9:00 bis 17:00 Uhr) statt: Rathaus Neukölln, Karl-Marx-Str. 83

Blaschkoallee 32

Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1

Pankow erwartet noch am Mittwoch eine größere Lieferung von circa 44.000 FFP2-Masken zur Verteilung an Bedürftige und Menschen mit geringem Einkommen. Spätestens Donnerstag soll die Ausgabe dann beginnen. Die Verteilung erfolgt in den Rathäusern Pankow (Breite Str. 24a-26, 13187 Berlin) und Weißensee (Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin) jeweils im Eingangsbereich in der Pförtnerloge während der Öffnungszeiten der Rathäuser (Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr, außer an Feiertagen).

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf bekommt am Mittwoch eine Lieferung von FFP2-Masken. Am Gründonnerstag werden sie an die Ausgabestellen verteilt und ab der kommenden Woche dann an die Bedürftigen. Ausgabestellen sind: Rathaus Steglitz

Rathaus Zehlendorf

Rathaus Lankwitz

Stadtteilzentrum Gutshaus Lichterfelde

Nachbarschaftshaus Lilienthal

Stadtteilzentrum Villa Mittelhof

Stadtteilzentrum Südost

Pflegestützpunkt Albrechtstraße

Treptow-Köpenick will ab kommender Woche Masken in zehn kommunalen Kiezklubs während der dortigen Öffnungszeiten ausgeben: Alte Schule, Dörpfeldstraße 54

Bohnsdorf, Dahmestraße 33

Gerard Philipe, Karl-Kunger-Straße 30

Haus der Begegnung, Wendenschloßstraße 404

Bürgerhaus Altglienicke, Ortolfstraße 182-184

KES, Plönzeile 4

Rahnsdorf, Fürstenwalder Allee 362

Rathaus Johannisthal, Sterndamm 102

Treptow-Kolleg, Kiefholzstraße 274

Vital, Myliusgarten 20.

Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg warten noch auf die Maskenlieferung und haben noch keine weiteren Informationen herausgegeben. Aus Spandau liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Sendung: Abendschau, 31.03.2021, 19:30 Uhr