Die Sieben-Tage-Inzidenz geht in Brandenburg weiter zurück. Sie liegt am Samstag nur noch bei 6,9. Nun gibt es auch erstmals wieder einen Landkreis im Land, der sieben Tage lang keine einzige neue Corona-Infektion mehr gemeldet hat.

Insgesamt listet das RKI fünf Regionen in Deutschland auf, aus denen schon sieben Tage lang keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden. Neben der Prignitz sind das der Landkreis Tischenreuth in Oberbayern, die kreisfreien Städte Pirmasens (Rheinland-Pfalz) und Neumünster (Schleswig-Holstein), sowie der Landkreis Plön (Schleswig-Holstein).

Das Kreisgesundheitsamt in der Prignitz hat an sieben aufeinander folgenden Tagen keine neue Corona-Infektion registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 0,0. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervor.

Im Vergleich der Bundesländer hat Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern (5,3) damit die zweitniedrigste Inzidenz. Das Gesundheitsministerium des Landes meldete am Mittwoch noch 40 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Am 7. Januar wurde in Brandenburg noch ein Höchstwert von 1.585 neuen Infektionen registriert.

In ganz Brandenburg ist die Inzidenz am Samstag von 7,8 auf 6,9 zurückgegangen. Mittlerweile liegt der Wert in 14 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten unter der Marke von 10,0.

Bereits am Mittwoch lag der Landkreis Uckermark mit einem Inzidenzwert von 0,8 im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Das Kreisgesunheitsamt hatte dem RKI am Dienstag eine positive Laborprobe gemeldet, in dem Landkreis mit 119.000 Einwohnern war es der einzige neue Fall, der den Behörden innerhalb von sieben Tagen bekannt wurde. Nach einer weiteren Meldung liegt die Inzidenz dort inzwischen wieder bei 1,6.

Auch Brandenburg an der Havel registriert am Mittwoch lediglich eine neue Infektionsmeldung aus den sieben Tagen zuvor. In der kreisfreien Stadt mit rund 74.000 Einwohnern hatte diese Neuinfektion umgerechnet zu einer Inzidenz von 1,4 neuen Corona-Fällen bei 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen geführt. Weil seit Mittwoch nun ein weiterer Fall registriert wurde, liegt der Wert in der Stadt nun wieder bei 2,8.