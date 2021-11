An mehreren Schulen in Potsdam-Mittelmark sind Kinder aus der Quarantäne in den Unterricht zurückgekehrt, bevor das Gesundheitsamt über die Ergebnisse der PCR-Tests informiert hat. Das haben rbb-Recherchen ergeben. An zwei Schulen führte das dazu, dass sich wegen weiterer positiver Corona-Tests alle Schülerinnen und Schüler erneut in Quarantäne begeben mussten. An der dritten Schule sind einzelne Klassen zurück in die Quarantäne geschickt worden.

Konkret handelt es sich um die Lindenhof-Grundschule in Stahnsdorf, die Anne-Frank-Grundschule in Teltow und die Karl-Hagemeister-Grundschule in Werder. Eltern der betroffenen Kinder berichten dem rbb von einem ähnlichen Vorgehen: Nachdem Fälle Corona-positiver Schülerinnen und Schüler bekannt geworden waren, befanden sich jeweils einzelne Klassen oder alle Kinder der Schulen zehn Tage in Quarantäne.



Vom Gesundheitsamt soll den betroffenen Eltern ein Termin für eine Freitestung nach zehn Tagen genannt worden sein. Die Schulen hätten demnach nach der PCR-Testung wieder mit dem Unterricht begonnen, obwohl entweder die Testergebnisse noch nicht vorlagen oder das Gesundheitsamt die betroffenen Eltern noch nicht informiert hatte.