Wie eng muss der Kontakt sein, um in Quarantäne zu müssen? Worin unterscheiden sich die Kontaktregeln bei Geimpften und bei Ungeimpften? Was gilt für Kinder nach möglichen Kontakten? Fragen und Antworten zum Schutz in der Pandemie. Von Annette Miersch

Allein nur mit einer Impfung ist das Infektionsrisiko in dieser Corona-Pandemie nicht entscheidend einzuschränken. Kontaktbeschränkungen, Quarantäne und der besondere Schutz von Kindern und Jugendlichen, die oft noch nicht geimpft sind, erfordern höchste Sorgfalt. Rund um diese Themen gibt es viele Fragen...

Und natürlich gilt das Risiko als besonders hoch, wenn man mit den infektiösen Atemwegssekreten des Infizieren in Berührung kam, etwa durch Küssen, Niesen oder Husten.

Als enge Kontaktperson gilt man, wenn man mit einem positiv getesteten Menschen gemeinsam länger als zehn Minuten in geschlossenen Räumen war – und dabei keine Maske getragen und/oder der Mindestabstand nicht eingehalten wurde.

Vollständig Geimpfte müssen sich nach dem engen Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person nicht zu Hause isolieren. Von dieser Quarantänepflicht befreit ist auch, wer in den letzten sechs Monaten an Covid-19 erkrankt war und genesen ist.

Was gilt für Kinder und Jugendliche?

Die meisten Kinder und Jugendlichen sind noch ungeimpft. Das ist wohl der größte Unterschied zu den Erwachsenen.

In Quarantäne muss eigentlich, wer ein hohes Risiko hat, sich angesteckt zu haben. Es kann also passieren, dass eine ganze Familie in Quarantäne muss, jedoch ist es auch möglich, dass lediglich ein Kind von der Quarantänepflicht betroffen ist.

In Berlin muss ein Kind mit positivem Selbsttest auf alle Fälle bis zum Erhalt des PCR-Testergebnisses in Quarantäne. Für Kinder der gleichen Klasse gilt: zehn Minuten direkter Kontakt, ohne Abstand und ohne Maske, - dann hat das Konsequenzen. Damit muss nach dem positiven PCR-Test eines Kindes nicht automatisch die ganze Klasse in Quarantäne.

In Brandenburg wird die häusliche Isolierung von Kontaktpersonen ebenfalls begrenzt und ist nur auf die Schülerinnen und Schüler beschränkt, die engen Kontakt zur infizierten Person hatten. Wenn Symptome ausbleiben, dann endet die Quarantäne frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test. Geimpfte und genesene Personen müssen nicht in Quarantäne.