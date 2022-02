Die ersten Novavax-Impfdosen sollen am 21. Februar in Deutschand ankommen. Danach werden sie gemäß Königsteiner Schlüssel in die Bundesländer verteilt. In Berlin sind schon Novovax-Termine buchbar.

In der ersten Lieferung sollen in der kommenden Woche 42.000 Impfdosen nach Brandenburg kommen. In den folgenden zwei Wochen seien jeweils 30.000 Dosen geplant, in der dann folgenden 18.000, hieß es. Insgesamt sollen in diesem Jahr bis zu 34 Millionen Dosen des Impfstoffs bundesweit bereit stehen.

Die genaue Verteilung wird derzeit zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt. Berücksichtigt wird dabei der Königsteiner Schlüssel, dieser berechnet sich nach der Bevölkerungsgröße der einzelnen Bundesländer. Demzufolge stehen Berlin in der nächsten Woche rechnerisch 70.000 Impfdosen zu. Hier ist der Start der Impfungen nach Angaben der Berliner Gesundheitsverwaltung ab dem 28. Februar vorgesehen. Auf der Webseite doctolib.de sind bereits Novavax-Impfungen im Impfzentrum Bikini-Berlin buchbar. Auf medetha.de stehen derzeit Novavax-Termine ab 1. März im Kreuzberger Impfzentrum Medetha zur Verfügung.