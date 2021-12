Thorsten Berlin Freitag, 10.12.2021 | 13:07 Uhr

Weiterhin keine versprochenen Boni, weiterhin nur Gelder für Krankenhäuser, welche das Geld dann erneut nicht in Personal investieren, wie auch die Milliarden zuvor nicht. Was für Ausfälle; sind doch genug Patienten da, "nur" zu wenig Personal!



Na hoffentlich behalten jene Menschen recht, die behauptet haben, dass es keine Kündigungswelle bei den Pflegekräften geben wird. Ich kenne einige Menschen, die ihren Job jetzt an den Nagel hängen und in andere Bereiche wechseln werden, weil ihr Genesenenstatus nicht anerkannt wird, obwohl besser und nachhaltiger als die Impfung. Aber ist ja nicht schlimm, die waren eh falsch in ihrem Beruf! Vielleicht kümmern sich dann bald die Reinigungskräfte um die Patienten.

Für sinnbefreit halte ich es zudem, im März zur Impfung zwingen, denn die Menschen sind bis zum Herbst wieder infektiös, wie wir wissen! Bravo!

Was hat Weihnachten mit einer Impfpflicht im März 2022 zu tun, Herr Lauterbach?