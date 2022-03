Neue Regelungen in Berlin und Brandenburg - Was sich mit dem Corona-Basisschutz in Schulen und Kitas ändert

Do 31.03.22 | 06:04 Uhr | Von Frank Preiss

Bild: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In Berlin werden schon ab Freitag und in Brandenburg ab Sonntag die meisten Corona-Maßnahmen zurückgefahren. Für Schulen und Kitas bleiben derweil manche Regeln bestehen. Worauf Betroffene achten müssen, fasst Frank Preiss zusammen.

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg entfällt ab Anfang April auch in Schulen und Kitas die Maskenpflicht. An Test-Regeln wird dagegen festgehalten - in Berliner Schulen wird diese sogar verschärft. Die Maßnahmen im Überblick:

BRANDENBURG



In Brandenburger Kitas müssen sich ungeimpfte Kinder wie bisher mindestens an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche testen lassen (Selbsttests zu Hause). Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr sowie genesene und vollständig geimpfte Kinder.



Für Eltern gilt beim Betreten des Kita-Geländes und der Kita-Räumlichkeiten keine Maskenpflicht mehr, auch die Kita-Angestellten müssen bei Kontakt untereinander keine Maske mehr tragen. Gleichwohl wird dies empfohlen. Private Kita-Träger können hier aber auch ihr Hausrecht nutzen und individuell über eine Maskenpflicht entscheiden.



Angebote von Drittanbietern wie Kindersport oder Kindertheater sind wieder möglich. Auch Kita-Ausflüge können wieder unternommen werden.



Ungeimpftes pädagogisches Personal muss sich weiterhin täglich auf Corona testen lassen (Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne fachliche Aufsicht).



Unverändert bleiben auch die bisher angewandten Isolations- und Quarantäneregelungen.

Drei Tests pro Woche in Brandenburger Schulen

In Brandenburger Schulen gilt ab dem 3. April keine Maskenpflicht mehr. Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge müssen also im Unterricht keine Masken mehr tragen.



Weiterhin gelten wird die Testpflicht an mindestens drei von der jeweiligen Schule bestimmten Tagen pro Woche (Selbsttests zu Hause). Diese Testpflicht gilt nicht für vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene.



Ungeimpfte Lehrkräfte sowie das sonstige Schulpersonal, das Kontakte zu Schülern oder zu Lehrkräften hat, müssen sich täglich auf Corona testen lassen (Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne fachliche Aufsicht).



Unverändert bestehen bleiben die Isolations- und Quarantäneregelungen.



BERLIN

Die Kitas in Berlin kehren ab dem 1. April in den Regelbetrieb zurück. Gleichwohl müssen die Kita-Kinder weiterhin dreimal wöchentlich getestet werden (durch Eltern zuhause), wie ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Mittwoch dem rbb mitteilte.



Eltern wird beim Betreten des Kita-Geländes und der Kita-Räumlichkeiten das Masketragen weiterhin empfohlen, ebenso Kita-Beschäftigten untereinander. Eine Maskenpflicht gibt es in Berliner Kitas nicht mehr. Private Träger können aber individuell an einer Maskenpflicht auf ihrem Gelände für Eltern und Kita-Personal festhalten.



Die Regelungen für die Absonderungen von mit Corona infizierten Personen gelten unverändert.



Die dreimal wöchentliche Testpflicht wird auch an Berliner Schulen bis auf Weiteres bestehen bleiben und sogar ausgeweitet: Ab dem 1. April gilt die Testpflicht auch für geimpfte und genesene Personen. Dazu hat sich die Senatsbildungsverwaltung aus Infektionsschutzgründen entschieden. Alle Schüler sowie Lehrkräfte und übriges Personal unterliegen dieser Testpflicht.



Die Maskenpflicht fällt ab dem 1. April in allen Schulen und Jahrgangsstufen weg. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse empfiehlt aber, weiter eine Maske in der Schule zu tragen: "Klar ist aber auch, dass niemand wegen des Tragens und Nichtragens einer Maske Nachteile erfahren darf."



Stufenplan und Musterhygieneplan treten zum 31. März außer Kraft. Bei "schulischen Zusammenkünften mit externen Personen" (z.B. Elternabende, Gremiensitzungen etc.) gilt die 3G-Regel.



Die Regelung, wonach Schüler außerhalb der Schule und außerhalb der Ferienzeiten als getestet gelten, wenn sie ihren gültigen Schülerausweis vorlegen, wird voraussichtlich beibehalten werden, heißt es in einer Mitteilung der Bildungsverwaltung.



Die bisher geltenden Isolations- und Quarantäneregelungen für Schulen bleiben unverändert bestehen.



Hygieneregeln bleiben bestehen

Grundsätzlich empfehlen sowohl das Brandenburger Bildungsministerium als auch die Berliner Bildungsverwaltung:



- Räume regelmäßig ausgiebig lüften.



- in Schulen und Kitas auf korrekte Hust- und Niesetikette achten



- regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen



- das Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden



31. März 2022