EX- Berliner Dienstag, 16.07.2024 | 13:17 Uhr

Trump reißt die Faust nach oben nachdem Attentat und schon laufen Spekulationen darüber.

Ehrlich gesagt, ich hätte in dieser Situation wahrscheinlich das Gleiche getan um Stärke und Mut zu signalisieren.

Egal, wie einer zu Trumpf steht, so ein Anschlag darf nicht mehr passieren. Einer oder mehrere seiner Security- Männer scheinen geschlafen zu haben, wenn der Täter schon vorher sich sichtbar am Dach bewegte. Was erwartet man von Trump nach diesem Attentat, dass er furchtsam, ängstlich in sich geht? Negative Diskussionen sollten nicht weiter starten, davon hat keiner was beim aggressiven Wahlkampf in der USA und von Menschen in Europa die weiter gegen Trump/ Biden hetzen. Die Wahlstimme der US- Bürger entscheiden, nicht die Gesellschaft in Europa. Auffällig ist allemal, dass die Politik in Deutschland sich schon ein wenig dreht bei Meinungen, falls Trump gewählt wird, wie es dann weitergehen soll mit den eigenen Plänen.