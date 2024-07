Das Landesverfassungsgericht hatte vor einigen Wochen das geplante Brandenburg-Hilfspaket gekippt. Nun will die Landesregierung die 850-Millionen Euro aus Rücklagen stemmen. Am Mittwoch soll der Landtag darüber entscheiden.

Nach einem ablehnenden Urteil des Verfassungsgerichts will der Brandenburger Landtag am Mittwoch das Hilfspaket für die Folgen des Ukraine-Krieges mit einem neuen Nachtragshaushalt absichern. Das Parlament in Potsdam kommt in der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammen. Der Beschluss über den Nachtragshaushalt steht am Nachmittag an.

Das Brandenburg-Hilfspaket von rund 850 Millionen Euro wird damit nicht mehr über neue Schulden finanziert, sondern aus der Rücklage des Landes. Die Opposition kritisiert das Vorhaben. Das wurde in einer Sondersitzung des Landtags am vergangenen Mittwoch deutlich.