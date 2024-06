Das Brandenburger Verfassungsgericht will am Freitag in Potsdam sein Urteil über die Klage der AfD-Landtagsfraktion über das milliardenschwere Brandenburg-Hilfspaket verkünden. Die Klage richtet sich gegen das Ausrufen einer Notlage Ende 2022 und gegen das Hilfspaket, das der Landtag im Rahmen des Doppelhaushalts auf den Weg gebracht hatte.

Das Verfassungsgericht hatte in der mündlichen Verhandlung im Mai Zweifel am Hilfspaket anklingen lassen. Gerichtspräsident Markus Möller deutete aber auch an, dass - falls das Gericht feststellen würde, das Hilfspaket sei nichtig - eine rückwirkende Geltung des Urteils auf das Hilfspaket nicht wahrscheinlich ist.



Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg hatte bereits auf das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts zu Notlagenkrediten aus dem vergangenen Jahr reagiert. Der Landtag erklärte eine außergewöhnliche Notsituation für 2024 noch mal separat, um das Hilfspaket abzusichern. Außerdem wurde eine Hilfspauschale gestrichen und das Deutschland-Ticket aus dem Hilfspaket genommen. Es geht bei der Klage aber um den bisher nicht geänderten Haushalt.