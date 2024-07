Eine Kernfrage lautet: Wie ist das Innenministerium mit der internen Meldung der Polizei über die Alkoholfahrt des Politikers umgegangen? Hat jemand Einfluss genommen? Die Linksfraktion hegt den Verdacht, die Staatskanzlei sei später als sonst üblich in Kenntnis gesetzt worden, damit Redmann ein Zeitfenster bekommt, um sich zunächst selbst öffentlich zu erklären noch bevor der Vorgang von den Behörden vermeldet wurde. Die CDU hält die Sondersitzung, in der sich Innen- und Justizministerium Fragen der Abgeordneten stellen, nach eigener Einschätzung und Stellungnahmen für überzogen.

Redmann war am Abend des 11. Juli kontrolliert worden. Laut Polizei wurde das Innenministerium am Morgen darauf telefonisch über die Alkoholfahrt informiert. Um Persönlichkeitsrechte Redmanns nicht zu verletzten, sei die Information erst später elektronisch übermittelt worden. Da hatte der CDU-Landes- und Fraktionschef die Öffentlichkeit bereits selber informiert und den Fehler eingeräumt. Weder Polizei noch Landesregierung hatten also vor Redmanns Statement den Vorgang öffentlich vermeldet.

Der Spitzenkandidat der Brandenburger CDU, Jan Redmann, ist betrunken auf einem E-Scooter unterwegs. Er wird erwischt – und sucht den schnellen Weg in die Öffentlichkeit. Gut so. Und doch fraglich, ob ihm das helfen wird. Von Hanno Christ

Außerdem wird die Ausschüsse der Verdacht beschäftigen, dass in dem Fall Dienstgeheimnisse verraten wurden. Das Landeskriminalamt habe von Amts wegen Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und der besonderen Geheimhaltungspflicht gestellt, teilte das Potsdamer Innenministerium am Dienstagabend mit. Geprüft werden solle der Verdacht, dass vertrauliche Meldungen der Polizei - sogenannte Meldungen "wichtiger Ereignisse" (WE) - an "unberechtigte Dritte" weitergegeben wurden.

Über solche eine WE-Meldung ist zunächt das Innenministerium vertraulich zu unterrichten. Auch im Fall Redmann erging eine WE-Meldung. Außerdem gehe die WE-Meldung dann ausschließlich an den Ministerpräsidenten persönlich, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Gegenüber dem "Tagesspiegel", der zuerst berichtete, betonte er: "Selbstverständlich werden von uns keine WE-Meldungen an unberechtigte Dritte weitergegeben."