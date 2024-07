Glaubt man dem Handelsregister ist Tomek Z. ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er leitet demnach ein Speditionsunternehmen, das mitten in Berlin, am Potsdamer Platz, offiziell seinen Geschäftssitz hat. Und Tomek Z. leitet noch in zwölf weiteren deutschen Unternehmen die Geschäfte. Trotz der erfolgreichen Karriere lebt er aber weiterhin in Legnica, einer Stadt im polnischen Niederschlesien, vier Autostunden von Berlin entfernt. Doch dort wohnt Z., der angeblich so erfolgreiche Manager, in einem verwahrlosten Mietshaus.

Ein Team von rbb24 Recherche hat Z. an seinem Wohnort getroffen. Der Flur ist dunkel, riecht nach Schimmel, die Gänge des Haues sind verstellt mit Sperrmüll. Tomek Z. öffnet die Tür - freier Oberkörper, Badelatschen. Er versucht, sich zu erinnern. Ja, er sei mal vor einem Einkaufsladen angesprochen worden, als er kein Geld zum Saufen gehabt habe. "Aber trinken muss man ja, Hauptsache jemand gibt was aus", sagt er im Interview mit dem rbb. Er sei "dann in das Auto eingestiegen und nach Deutschland gefahren".