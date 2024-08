Morena Berlin Sonntag, 11.08.2024 | 10:24 Uhr

"Es gibt einfach keine Wohnungen bei steigender Zuwanderung. Schöne neue Welt."



Dürften Sie nicht so schlicht stehen lassen.



Es gibt nämlich auch zum Beispiel keine Pflegekräfte ohne Zuwanderung.

Also ist es vollkommen superwursti-wurscht, ob jemand "Zuwanderer" ist. Denn selbst wenn sich der völkisch-ethnische Volksdeutsche die Biodeutschen backen könnte - was er ja nicht kann -

dann fehlten eben für diese biodeutsch-volksdeutschen Pflegekräfte die Wohnungen.



Haben auch für die italienischen, polnischen Arbeiter gefehlt, die vor 100 Jahren die Berliner S- und U-Bahnen bauten. Im Ruhrgebiet die Kohle förderten, das Erz schmolzen. Oder seit mehr als einem halben Jahrhundert in der "Schlüsselindustrie" Deutschlands - dem Automobil- und Maschinenbau ihre Lebenszeit als Arbeitszeit verkaufen.



Was ist eigentlich so schwer dran: Wohnungen werden für die Bevölkerung gebraucht, die da ist. Und nicht für eine Bevölkerung die sich irgendwer aus meist niederem Interesse ausdenkt.