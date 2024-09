Die geplante Großunterkunft für Geflüchtete in Lichtenberg beschäftigt den Senat und das Abgeordnetenhaus weiter. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sagte am Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhaues, dass sich seine Verwaltung mit der Wirtschaftlichkeit eines Ankaufs beschäftige. "Nach meiner Wahrnehmung stecken wir da mitten im Prozess", so Evers. Bisher wollte der Senat den dreiteiligen, ehemaligen Hotelkomplex anmieten.

Ab 2025 sollen in Lichtenberg in einem früheren Hotel bis zu 1.200 geflüchtete Menschen untergebracht werden. Die Pläne für eine so große Unterkunft werden im Bezirk kritisch gesehen.

CDU-Haushaltspolitiker Christian Goiny zeigte sich mit diesem Sachstand zunächst zufrieden. "Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen", stellte er fest. Goiny und der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Torsten Schneider, verpflichteten die Finanzverwaltung, dem Hauptausschuss bis zum 9. Oktober einen Bericht zum weiteren Vorgehen vorzulegen. Bis dahin erwarte er vom Senat, dass keine "unumstößlichen Fakten" geschaffen werden, sagte Schneider. "Wenn sich herausstellt, dass ein Ankauf unter welcher Option auch immer günstiger ist und das auch möglich ist, dann wollen wir darüber natürlich vorher reden", so der SPD-Politiker.



Senatsseitig waren die Kosten für die mehrjährige Anmietung und den Umbau der Häuser an der Landsberger Allee zuletzt mit 140 Millionen Euro angegeben worden. In den ehemaligen Hotels sollen 1.200 Geflüchtete untergebracht werden.