"Lust, mal wieder was auseinanderzunehmen? Ich auch!", sagt Nico direkt in die Kamera. Dann legt er los. Als "N1cosch" nimmt er sich auf Tiktok Verschwörungserzählungen und rechtsextreme Inhalte in Videos anderer Nutzer vor und entkräftet sie Schritt für Schritt - mal in zwei, mal in 10 Minuten. "Das ist meine Erdung und so komme ich auf andere Gedanken", sagt der 42-Jährige aus Nauen im Havelland. "Ich kann meine Klappe nicht halten, wenn Quatsch erzählt wird."

Angefangen hat Nico auf Facebook - damals noch in Schriftform - als rechte und rechtsextreme Inhalte mit der ersten sogenannten "Flüchtlingskrise" an Fahrt aufnehmen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise mitsamt Verschwörungs-Hochkonjunktur wechselt er Anfang 2021 zu Tiktok. "N1cosch" ist in Brandenburg einer der wenigen politischen Influencer, die mit progressiven Inhalten einigermaßen große Reichweiten erzeugen. Auf Tiktok folgen ihm über 60.000 Menschen, insgesamt haben seine Videos 1,2 Millionen Likes erhalten.