Mensch sein Samstag, 21.09.2024 | 11:21 Uhr

Eigentlich sind wir wieder da, wo wir nie wieder sein wollten. Auf der Stufe jener, die Religionen als Filter beim Betrachten der anderen benutzen. Der Blick auf den Menschen ist da nur durch den religiösen Filter möglich. Davon wollten wir weg, weit weg und es schien uns zu gelingen. Ich bin frei von jeder religiösen Zugehörigkeit und sehe nur Menschen. Aber wie ist der Blick auf Menschen, die nur des anderen Religion sehen? Ist das nicht anerzogener Menschenhass? Aber wer erzieht in dieser freien Welt Menschen zu dieser Art, den anderen zu betrachten? In den Schulen werden alle Religionen gleich erklärt und behandelt, woher also dieses Entmenschlichen von Menschen einer anderen Religion? Wer ist so unfähig, den anderen als gleichwertigen Menschen zu betrachten? Im Mittelalter war das vielleicht verständlicher, aber heute, hier und jetzt sind wir doch geistig so weit, den Menschen aller Religionen ohne Hass und gleichwertig zu begegnen, voll Respekt, hier in Deutschland.