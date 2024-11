Naja Mittwoch, 06.11.2024 | 14:07 Uhr

Ist in Berlin auch schwierig nicht in eine Verbotszone zu geraten. Das ist eben der Irrsinn. Einerseits sagen: klar, ihr dürft, andererseits funktionieren die Abstandsregelrungen in Städten nicht. Und ob nun kontrolliert wird oder nicht, schon bevor diese Regelungen in Kraft treten, wurde überall in der Stadt gekifft. Es hat doch auch keinen ernsthaft interessiert. Es sind nur neue Gesetze und Regelungen, welche wieder ignoriert und nicht geahndet werden, wie viele andere Regelungen auch.