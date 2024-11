Um kurz vor zwölf herrscht in der Mensa der Technischen Universität an der Berliner Hardenbergstraße Hochbetrieb. Studierende balancieren volle Teller auf ihren Tabletts, alle Tische sind besetzt. Davon, dass dem Studierendenwerk laut Senatsbeschluss 7,5 Millionen Euro gekürzt werden sollen, haben manche hier noch gar nichts gehört. Dabei sind erste Konsequenzen schon angekündigt.

Bei den Studierenden kommt das nicht gut an. Für sie persönlich mache es nicht viel aus, sagt die Architekturstudentin Zerina Oktay, weil sie keine finanziellen Sorgen habe. "Aber ich kenne viele Mitstudierende, wo die Mensa die einzige nahrhafte Mahlzeit am Tag bietet. Da ist es schade, wenn es teurer wird." Auch Lehramtsstudent Konstantin Lemke sagt, ihm sei es "superwichtig, dass studentisches Essen und Leistungen vom Studierendenwerk generell bezahlbar bleiben".

Klar sei bereits, dass zwei Mensa-Backshops schließen, sagt Jana Judisch vom Studierendenwerk. Einer auf dem HU-Campus an der Spandauer Straße, der andere an der Hochschule für Musik Hanns Eisler. Weitere könnten dazukommen. Außerdem wird ab Januar das preiswerte Tagesgericht in allen Mensen teurer. Es kostet statt 1,45 Euro dann 1,75 Euro.

Der schwarz-rote Senat will am Dienstag seine Haushaltskürzungen beschließen. Versuche von Kultursenator Chialo, das zu ändern, sind gescheitert. Berliner Kunstschaffende protestieren – und hoffen auf das Parlament. Von K. Buchmann

Neben den Uni-Mensen und -Cafés betreibt das Studierendenwerk auch Wohnheime und Kitas, bietet außerdem psychologische Unterstützung und Bafög-Beratung für mehr als 175.000 Studierende an. Sprecherin Jana Judisch kann noch nicht detailgenau sagen, wo nun überall gespart wird. Aber wenn es so komme wie vom Senat am Dienstag beschlossen und es ein Drittel weniger Geld gebe, dann werde das hart und die Studierenden würden es deutlich merken, so Judisch. "Wir werden über Einrichtungsschließungen und Angebotskürzungen sprechen müssen, und wir wissen jetzt schon, dass sich Sozialbeitrag drastisch erhöhen muss."

Der Sozialbeitrag ist der Teil des Semesterbeitrags, der die Arbeit des Studierendenwerks mitfinanziert. 63 Euro sind es in Berlin aktuell pro Semester. Gibt es vom Land weniger Geld, muss mehr über den Sozialbeitrag reinkommen. Als Befürchtung im Raum standen zuletzt bis zu 30 Euro Plus.

So viel werde es nicht, versichert der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Marcel Hopp. Denn die Fachleute von CDU und SPD wollten mindestens ein Drittel der angedrohten Kürzungen beim Studierendenwerk rückgängig machen, sagt Hopp. "Ich gehe nach aktuellem Stand davon aus, dass wir beim Sozialbeitrag für Studierende unter dem bundesweiten Schnitt von momentan 81 Euro landen."