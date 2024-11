Dabei sei die Nachfrage stärker als bislang: "Wir reißen gerade die bisherige Höchstmarke an Führungen. 2019, vor Corona, lagen wir bei rund 4.300 Führungen im Jahr; in diesem Jahr werden wir darüber liegen", sagte der Stiftungsdirektor.

Über die Auswirkungen möglicher Einsparungen sagte Klausmeier: "Wir könnten beispielsweise an der East Side Gallery drei Wochen lang nicht mehr reinigen." Die Stiftung lässt dort auf eigene Kosten mehrmals in der Woche Müll entsorgen. "Sie können sich vorstellen, wie das dort nach drei Wochen aussehen wird. Ich glaube, dann bekämen wir das benötigte Geld." Würde die Stiftung an der Gedenkstätte an der Bernauer Straße die Bewässerungsanlage ausstellen, "wäre der Rasen sehr schnell Vergangenheit und wir bekämen eine Sandwüste", so Klausmeier.