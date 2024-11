Die Schülervertretungen von 70 Berliner Schulen haben in einem Brief an den Senat gefordert, die Haushaltsperre für Klassenfahrten aufzuheben. Sie kritisieren darin, dass die noch anhaltende Sperre dazu geführt habe, dass zahlreiche lang geplante Fahrten abgesagt werden mussten.

"Untragbar" sei die Forderung, dass Lehrkräfte Fahrten nur unter der Bedingung durchführen dürfen, wenn sie auf einen Dienstkostenausgleich verzichten, heißt es in dem Brief weiter. Der Bildungssenat hat dazu bisher keine Stellung bezogen.