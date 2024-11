Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat am Dienstag davon abgeraten, bei den vorgezogenen Neuwahlen auf die Postzustellung von Stimmzetteln zu setzen. Briefwähler sollten den Wahlzettel lieber direkt vor Ort im zuständigen Wahlbüro abgeben, sagte er am Dienstag.

Die Neuwahlen sollen Medienberichten zufolge am 23. Februar stattfinden. In Berlin könnte daher ab rund sechs Wochen vor der Wahl per Brief abgestimmt werden. Allerdings steht noch eine mögliche Fristverkürzung durch das Bundesinnenministerium im Raum. Wann genau die Briefwahl beginnen und wie lange sie andauern, ist daher noch nicht klar.

Bröchler selbst geht davon aus, dass das Bundesinnenministerium die Briefwahlfrist von sechs auf drei Wochen oder sogar zwei Wochen verkürzen könnte - was Briefwählenden nicht viel Zeit geben würde.