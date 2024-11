Peter2 Berlin Dienstag, 12.11.2024 | 09:59 Uhr

Dann könnte man an der Ecke zu Hohenzollerndamm morgens drei Parkplätze für eine halbe Stunde frei machen und das als kinderabsatzzone machen, die linder laufen dann die Pfalzburger str selber hoch in die Schule eventuell spielen die großen Kinder dann auch mal Schullotzen. Also wie gesagt absolut alles unnötig und die Eltern selber schuld für den Mist der hier Zubehörs gekocht wird. !!! Ich bleib dabei das alles ist absolut unnötig an dieser Schule und dort !!!!