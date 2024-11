Helmut Krüger Potsdam Montag, 18.11.2024 | 11:58 Uhr

Danke für das Foto, das gewollt o. ungewollt etliche Probleme u. Lösungen in den Blick bringt:

Die Straßengestaltung ist abwechslungsreich, Rasengleis bei der Tram mindert die Geräuschemissionen und trägt ästhetisch positiv zum Stadtbild sein. Fortbewegungstrassen müssen nicht aus grauem Asphalt bestehen.



Der am Steuer Sitzende beim Transporter scheint im Sinn eigener Bequemlichkeit sowohl einen Stau zu provozieren als auch dadurch eine gewiss unnötige Geräuschkulisse. Statt drei Lenkzüge, um in eine Abbiegeposition zu gelangen, genügte ein Lenkzug; somit blockiert er das Gleis der herannahenden Straßenbahn und hängt mit seinem "Hinterteil" zu dicht an der Autofahrspur hinter ihm. Das hat Stockungen im Verkehrsfluss zur Folge.



Mithin sind es nicht nur bauliche Umstände, die zum Lärm beitragen, sondern auch individuelle Verhaltensweisen. Ein derartiges Abbiegeverhalten ist übrigens für einen Großteil der Stockungen verantwortlich, nicht aber fehlende Fahrspuren.