Morena Berlin Samstag, 07.12.2024 | 16:25 Uhr

Sie meinen es sei legitim, logisch und zielführend - also "gut so" -

wenn ich innerhalb gesetzlicher Fristen einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden darf, mich dabei aber weiterhin rechtswidrig verhalte und auf eine medizinische Versorgung angewiesen bin, die sich dafür entscheiden muss einen rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, der anderseits aber legal ist, solange eine vorherrschende (Regierungs)Meinung festlegt, ob sie mich jetzt mehr wie eine Rechtsbrecherin behandelt, oder mir die Gnade des Schwangerschaftsabbruchs zuteil werden lässt. Den ich natürlich selbst bezahlen muss. Weil eine Krankenkasse ja keine rechtswidrige Versorgung anbieten kann. Universitäten das lieber auch nicht lehren sollten. Weshalb es am besten auch möglichst wenige Ärztinnen und Ärzte geben sollte, die Schwangerschaftsabbrüche handwerklich überhaupt können.



Was bitte ist an dieser Realität "gut"?