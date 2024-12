Er wünsche sich im neuen Jahr eine Stadt, in der die Berlinerinnen und Berliner sagten: "Lasst uns respektvoll miteinander umgehen." Berlin habe viel Potenzial und viele Menschen, die anpackten. "Ich denke an die vielen Ehrenamtlichen im Sport, die schon den Jüngsten beibringen, was Fairness und Respekt bedeuten", so Wegner. Er denke aber auch an die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr und an die "tausenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die unsere Wirtschaft gemeinsam am Laufen halten".