Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fordert der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke auch Konsequenzen für sein Bundesland. In seiner Neujahrsansprache kündigt er eine kritische Auseinandersetzung an.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angekündigt, auch in Brandenburg den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt aufzuarbeiten. Viele Menschen würden sich zurecht fragen, wieso der Täter nicht gestoppt werden konnte, bevor ihm unschuldige Menschen zum Opfer fielen, sagte er in seiner Neujahrsansprache.

In seiner diesjährigen Neujahrsansprache ruft Berlins Regierender Bürgermeister Wegner dazu auf, trotz Krieg in Europa und "Spaltung bei uns im Land" nicht zu verzagen. Er wünsche sich, dass die Berliner respektvoll miteinander umgingen.

In seiner Ansprache verwies er zudem auf "die im deutschen Vergleich sehr gute Wirtschaftsentwicklung" des Landes. "Unternehmen investieren in einen international gefragten Standort und trotz schwieriger Lage in Deutschland, wächst unsere Wirtschaft. Wir sind weiterhin das Land mit der geringsten Arbeitslosenquote in Ostdeutschland", so Woidke. Die Fachkräftesuche bleibe eine große Herausforderung für alle.