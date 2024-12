Hinter dem ehemaligen Club Speicher, am Fuße der Oberbaumbrücke, zeigt sich der Uferweg an der Spree in seiner vollen Pracht. Zur Rechten liegt die East-Side-Gallery, links die Spree. Dazwischen ein kleiner Park mit dem breiten einladenden Weg direkt am Wasser. Am Anleger vor der Uber-Arena hat sich eine hippe Berliner Pizzeria mit einer kleinen Bude niedergelassen. Es wimmelt von Touristen, zwischendurch schlendern aber auch Berlinerinnen und Berliner.

Schon bis zum ersten Gebäude am Ufer schlendern nur die wenigsten in Richtung Westen. Das "Pier 61/64" erinnert optisch an ein Kreuzfahrtschiff. Auch innendrin geht es in die gleiche Richtung: Teure Wohnungen (Kaltmiete über 20 Euro pro Quadratmeter), ein Hotel und Gastro beheimatet der Neubau. Vielleicht träumten die Architekten davon, dass die Menschen später mal den Uferweg zu seinen Füßen bevölkern, wie die Schaulustigen den Pier bei der Abfahrt eines neuen Ozeanriesen zur Hochzeit der Seefahrt.

Das Prunkstück des Uferweges liegt auf der stadtnahen Seite der Oberbaumbrücke. So belebt wie am Anleger vor der Uber-Arena, ist er sonst nirgends. Die meisten Menschen gehen hier von der Straße durch die Lücke in der East-Side-Gallery ans Wasser. Sie bleiben eine Weile im Park, kehren aber dann wieder zurück an die Gallery. Es ist mehr ein Park, eines der "Spreefenster", aber ohne Lust auf mehr zu machen.

Nach dem Mauerfall konnte die Stadt Berlin einen langen Uferabschnitt an der Spree neu planen. Was heutzutage ein Traum wäre, wurde damals noch ganz anders bewertet. Nun stehen in prominenter Lage Büros - und eine Eventhalle. Von Simon Wenzel

Stadtforscher Aljoscha Hofmann blickt auf die bodentiefen Glasfenster einer leerstehenden Gewerbeeinheit. In der Spiegelung sieht man die Spree. "Der Uferweg ist eines der größten Ärgernisse am Gesamtprojekt Mediaspree", sagt Hofmann. Er ist unter anderem Berater von "Think Berlin" und hat sich mit der Entwicklung des Spreeufers zu Forschungszwecken schon seit dem Studium beschäftigt. Als "Ärgernis" bezeichnet er den Uferweg aber nicht, weil er ihn hässlich findet. Im Gegenteil: "Wir sehen einen gut umgesetzten Weg, der ist gestalterisch schön", sagt Hofmann. Breit ist der asphaltierte Weg auch, ein Fahrrad kann bequem an Spaziergängern vorbei fahren. Die eine Seite ist mit einer Steinbank versehen, Mutige können sich auch auf die Kaimauer setzen und die Füße zur Spree hinunter baumeln lassen.

Das Wichtigste aber fehlt in regelmäßigen Abständen: der Weg selbst. "Man kommt irgendwann an ein gefühltes oder reales totes Ende", sagt Hofmann. Der Erdhügel und die Treppe sind ein gefühltes Ende. Noch aus zehn Metern Entfernung denkt man, der Weg führe hier in eine Sackgasse. Wieso sollte jemand dann da reinlaufen? "Man bräuchte eine sehr starke Nutzung an diesem Ende, die einen dort hineinzieht, sonst gibt man den Menschen keine Notwendigkeit hinzugehen", sagt Hofmann. Die leerstehende Gewerbeeinheiten sprechen für sich.

Nach ein paar Stufen geht es also weiter auf dem Uferweg. Der führt jetzt noch einmal rund 300 Meter durch einen schönen Park. Rechts liegt wieder die East-Side-Gallery, links die Spree. Danach biegt der Weg aber auch schon auf seine Zielgerade ein. Durch ein Zauntor führt er deutlich schmaler und nichtmehr asphaltiert noch einige Meter weiter auf ein Privatgelände. Danach endet der Uferweg endgültig in einer Sackgasse, an der Rückseite des Energieforums. Ein schnöder Bauzaun beendet das Erlebnis Uferweg an der Spree im Jahr 2024.

Der Erdhügel ist gleich im doppelten Sinne ein Symbol des Scheiterns. Weil er zwei schöne Abschnitte auf dem Uferweg trennt und, weil hier mal eine Brücke entstehen sollte, die das Friedrichshainer "Mediaspree"-Ufer mit der Kreuzberger Seite verbindet und nur für Fußgänger und Radfahrer gedacht war. Der Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Brommybrücke als Steg wurde nicht realisiert. Gegenüber am anderen Ufer hat man stattdessen eine Aussichtsplattform errichtet, die zeigt, was hätte sein können. In Friedrichshain blieb der Erdhügel übrig.

Der Bezirk schreibt auf Anfrage, es solle hinter dem Zaun bald weiter gehen. Über zwei Drittel des Weges seien zudem "im Wesentlichen" erschlossen. Auch auf dem Gelände der Wasserbetriebe soll der Uferweg künftig noch eingerichtet werden. Lediglich das Gelände des "Yaam" wird aufgrund eines historischen Gebäudes, das bis an die Wasserkante gebaut wurde, wohl keinen Uferweg bekommen. Auch der fertige Weg wird also nicht über das Prädikat "Best I can do" hinaus kommen - ein Meme im Internet, von zwei Typen in einer Pfandhaus-Fernsehshow. Sorry Berlin, mehr war nicht drin.

Ein Blick zur anderen Spreeseite macht demütig. Denn immerhin gibt es hier in Friedrichshain einen Weg. Im Süden, auf der Kreuzberger Seite ist bislang kaum etwas passiert, und vielleicht wird es das in weiten Teilen auch nie. Denn hier stehen viele Gebäude bis an die Wasserkante. Es gibt zwar Planungen für einen vorgelagerten Weg, der um die Häuser herumführen würde. Auch Städtebaufördermittel standen zur Verfügung, schreibt ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf Anfrage. Da das Vorhaben aber genauso aufwendig ist, wie es klingt, glauben nur Träumer noch an seine Umsetzung. Die Sanierung der Uferwände und die statischen Anforderungen an einen Steg auf der Bundeswasserstraße Spree verhinderten das Vorhaben bisher. Der Senat schreibt deshalb: Prognosen zum Uferweg-Projekt seien derzeit "nicht möglich".