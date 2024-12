Steintherme in Bad Belzig soll verkauft werden

Die Therme in Bad Belzig ist sanierungsbedürftig - die Stadt kann sich die Bauarbeiten aber nicht nicht leisten. Geschätzt sind um die zehn Millionen Euro nötig. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem Investor.

Die Steintherme in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) muss dringend saniert werden. Weil die Stadt selbst das Geld dafür nicht hat, hat Bürgermeister Robert Pulz (parteilos) vorgeschlagen, das Bad zu verkaufen. Er veranschlagt die notwendigen Sanierungskosten für einen "vernünftigen Standard" auf acht bis zwölf Millionen Euro.



Ein Verkauf sei sinnvoll und notwenig, "weil die Stadt in so große finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, dass der ganz normale Zuschussbedarf, der für einen Bäderbetrieb zu leisten ist, den Haushalt stark belastet und die notwendigen Investitionen, die zur Attraktivierung in der Therme durchgeführt werden müssen, eben unwahrscheinlich macht", sagt Robert Pulz im Gespräch mit dem rbb.