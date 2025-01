toberg Donnerstag, 09.01.2025 | 19:59 Uhr

>"Das versteht nur die Politik nicht."

Ich denke schon, dass unsere Landespolitik in Brandenburg dies auf dem Schirm hat. Nur wie immer im Leben... alles hängt am Geld. Und nicht zu vergessen: Richter fallen nicht vom Himmel, sondern haben eine mitunter 8 Jahre lange Ausbildung inkl. Arbeitserfahrung auf einem Rechtsgebiet hinter sich, ehe sie als Richter an Gerichten eingesetzt werden können. In der aktuellen Haushaltsplanung sind schon mal mehr Stellen für Polizei vorgesehen. Ist ja schon mal was. Wenn dann in 2 Jahren noch Geld im Haushalt für die Justiz da ist, wärs natürlich ein Träumchen für die Exekutive und weiterführende Judikative.